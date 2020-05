Gaz : les tarifs réglementés d'Engie baissent de 2,8% au 1er juin

Moins de 4 millions de particuliers disposent encore d'un contrat de gaz aux tarifs réglementés de vente.

Les tarifs réglementés de vente (TRV) du gaz, appliqués par Engie à des millions de foyers français, vont baisser de 2,8% au 1er juin, a annoncé le régulateur, jeudi 28 mai. "Cette baisse est de 0,7% pour les clients qui utilisent le gaz pour la cuisson, de 1,5% pour ceux qui ont un double usage, cuisson et eau chaude, et de 2,9% pour les foyers qui se chauffent au gaz", détaille la Commission de régulation de l'énergie (CRE).

Depuis le 1er janvier, les TRV ont baissé en tout de 25,3%, poursuit la CRE, conséquence logique du repli du prix des hydrocarbures sur fond de chute de la demande due à la crise sanitaire mondiale.

Une tarification sur le point de disparaître

La loi Energie et Climat promulguée en novembre 2019 prévoit l'extinction progressive d'ici à 2023 de ces TRV du gaz, qui sont fixés par les pouvoirs publics et ont été jugés contraires au droit européen par le Conseil d'Etat. A l'avenir, il ne restera plus que des offres dites de marché, aux prix fixés librement par les fournisseurs.

Depuis le 20 novembre, Engie a cessé de commercialiser de nouveaux contrats de ce type.