Énergie : une réduction de la facture d'électricité en cas d'éolienne à proximité ?

Un projet de loi devrait être présenté en Conseil des ministres à la rentrée pour développer encore plus les énergies renouvelables en France. Le gouvernement est en dessous de ses objectifs de production.

L'installation d'éoliennes à proximité des habitations est un sujet qui fait souvent polémique. Dans 70 % des cas, les projets éoliens subissent des recours devant les tribunaux administratifs. Pour tenter de convaincre, le gouvernement pourrait envisager de proposer une ristourne de plusieurs centaines d'euros sur la facture d'électricité si une éolienne est installée à moins de cinq kilomètres d'une habitation.

Un manque de concertation au centre des oppositions

Dans l'Allier, Jocelyne Roux ne veut plus d'éoliennes près de chez elle, même avec cette proposition. Dans le village, la question divise et les opposants restent nombreux, même en cas de remise économique. Pour certains observateurs, c'est surtout une question de manque de concertation qui est au centre des oppositions régulières de riverains. La France a besoin de plus de renouvelable pour atteindre ses objectifs de production.