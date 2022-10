Énergie : smartphones, ordinateurs, batteries… Bientôt du lithium français ?

Le lithium est notamment nécessaire pour faire rouler les voitures électriques. En France, l'exploitation de cet or blanc divise. Certains souhaitent s'affranchir de la dépendance des autres pays, d'autres dénoncent une folie environnementale.

Faire rouler les voitures électriques, grâce à du lithium français plus propre, c'est la promesse de plusieurs projets d'extraction. Cet enjeu de souveraineté énergétique suscite également la critique. Sous des prairies du nord de l'Alsace se trouve un trésor peut-être bientôt accessible. "L'écho est enregistré par ce capteur, et l'ensemble des informations collectées par ce géophone vont permettre d'obtenir une échographie du sous-sol", explique David Soubeyrand, responsable de projet extraction Lithium de France. Ceci permet de repérer les saumures, des poches d'eau souterraines.

La France souhaite être vertueuse

Le lithium est notamment indispensable pour les batteries électriques de voitures, ou de téléphones. La France est aujourd'hui totalement dépendante. Le lithium est en grande majorité extrait en Australie et au Chili, puis raffiné en Chine. Des mines polluantes, où des millions de litres d'eau sont utilisés, et perdus pour extraire le minerai. La France compte être plus vertueuse, avec notamment un projet dans l'Allier sur une ancienne carrière, ou en Alsace, où solution pourrait venir de la géothermie.

Aujourd'hui, l'eau chaude des sous-sols est puisée, transformée en énergie et réinjectée. Une technologie à l'étude permettrait de capter les atomes de lithium, avant de renvoyer l'eau dans le sol. Les premiers échantillons de minerai ont été produits en 2021. Une quantité d'eau douce nécessaire dans le processus pourrait toutefois être perdue.