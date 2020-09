Énergie : le secteur de l'éolien progresse en France

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Aujourd'hui, 8436 éoliennes sont installées sur le territoire. Elles représentent 6,3% de la production électrique. C'est la deuxième source d'énergies renouvelables derrière l'hydraulique. On compte 1450 parcs concentrés surtout dans 3 régions : les Hauts-de-France, le Grand Est, et l'Occitanie. "L'éolien est le premier employeur dans le secteur des énergies renouvelables. En 2019, il représentait 20 200 emplois répartis dans 900 sociétés. C'est tout de même 11% de plus qu'en 2018", explique la journaliste Sandrine Feydel sur le plateau du 12/13.

Les voisins européens sont plus avancés



"Malgré la crise, plus de la moitié des entreprises envisagent de recruter encore du personnel en 2020. Cette année, certains projets d'installation ont été freinés mais l'objectif du gouvernement consiste toujours à augmenter la capacité de l'énergie éolienne de 45% d'ici 3 ans", poursuit Sandrine Feydel. La France est en revanche en retard par rapport à ses voisins européens. L'Allemagne, par exemple, produit près de quatre fois plus d'énergie avec son parc éolien. Cela s'explique notamment par le cadre juridique, qui empêche d'installer des éoliennes dans plus de la moitié du territoire. Les projets de parcs éoliens terrestres ou en mer font également face à l'opposition de certains habitants.

