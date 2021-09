Energie : l'Union européenne validera des "mesures temporaires" des Etats contre la flambée des prix

La Commission européenne s'est dite prête, mercredi 22 septembre, à valider des "mesures temporaires" des Etats de l'Union européenne (UE) face à la flambée des prix du gaz et de l'électricité.

"Il existe des outils auxquels les Etats peuvent recourir immédiatement" pour alléger les factures énergétiques des consommateurs, a expliqué la commissaire européenne Kadri Simson à l'issue d'une réunion des ministres européens de l'Energie et des Transports en Slovénie. Elle a évoqué des réductions de TVA, des versements directs aux plus pauvres, des aides ciblées et temporaires pour les ménages et les petites entreprises.

Forte augmentation des prix de l'électricité

La flambée des cours mondiaux du gaz, qui tire dans son sillage les prix de l'électricité partout en Europe, "montre bien que nous devons mettre un terme à notre dépendance aux énergies fossiles étrangères, et cela aussi vite que possible", a ajouté Kadri Simson. Les prix de l'électricité ont notamment flambé en Espagne, très dépendante des centrales à gaz. La France n'est cependant pas épargnée, malgré ses centrales nucléaires. Les cours ont suivi ceux du gaz et du charbon, en forte hausse du fait de la reprise économique post-Covid et du renchérissement des quotas d'émission de CO2.

L'exécutif européen devrait dévoiler dans les prochaines semaines "une boîte à outils" pour promouvoir le développement accéléré de la part d'énergies renouvelables et des achats groupés à plusieurs Etats sur les marchés de l'énergie, a expliqué la commissaire. Kadri Simson a par ailleurs rappelé la nécessité de réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre.