Énergie : comment éviter les abus avec démarchage téléphonique ?

Depuis plusieurs semaines, les fournisseurs d’énergies recommencent à démarcher des clients avec des pratiques parfois abusives. Le journaliste Matthieu Boisseau vous explique comment le contourner, vendredi 19 mai.

Avec la baisse des coûts de l'énergie, les fournisseurs ont repris le démarchage et le médiateur national de l'énergie dénonce des abus. “Ce sont des grands classiques du démarchage abusif, qui sont en hausse ces dernières semaines. Vous risquez en tant que consommateur, de signer un contrat à votre insu, sans vous en rendre compte ou bien d’accepter une offre qui est en réalité plus chère, que celle présentée par le démarcheur”, explique le journaliste Matthieu Boisseau, en direct sur le plateau du 19/20, vendredi 19 mai. Pour éviter ces situations, il ne faut pas se précipiter et ne pas signer de contrat au moment du démarchage, ainsi que toujours comparer les prix sur le site internet du médiateur national de l’énergie : energie-info.fr.

En cas de signature

“De manière générale, quand vous étudiez une offre, il faut être vigilant. Ne regardez pas seulement les simulations de mensualité, car certains fournisseurs sous-estiment votre consommation. Le prix du kilowattheure et le prix de l’abonnement vous donnent une idée bien plus précise”, poursuit le journaliste. Et si vous n’avez pas été assez vigilants, il vous reste toujours 14 jours pour revenir sur votre signature. “Attention, cela n’est possible que pour les particuliers, pas pour les entreprises”, conclut Matthieu Boisseau.