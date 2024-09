Electricité : vers une redéfinition des heures pleines et heures creuses

La présidente de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), Emmanuelle Wargon, annonce mercredi 11 septembre qu'elle travaille avec Enedis à une redéfinition des heures pleines et heures creuses qui déterminent le prix de certains abonnements de l'électricité, dans le cadre d'une réforme qui devrait être lancée "début 2025".

Dans un entretien au Figaro, l'ancienne ministre évoque la possibilité que la plage de 17 heures à 18 heures devienne une heure pleine ou que les plages horaires diffèrent entre l'été et l'hiver "pour prendre en compte la (...) période de la journée pendant laquelle la production des panneaux solaires est la plus élevée".

"C'est un moyen de lisser les pointes de consommation et donc de maîtriser le dimensionnement des moyens de production et des réseaux. C'est aussi un moyen de faire baisser la facture." Emmanuelle Wargon, présidente de la CRE dans "Le Figaro"

Invitée sur franceinfo, la présidente de la CRE précise vouloir "mettre des heures creuses l'été" et "l'après-midi", puisque "maintenant, on a beaucoup de production solaire qui ne coûte pas cher, en particulier l'été. Ça serait donc plus agréable d'avoir des heures creuses l'après-midi, entre mars et novembre".

Cette offre a été souscrite par "un bon tiers des consommateurs", a chiffré Emmanuel Wargon, et permet d'avoir une électricité moins chère à certaines heures en consommant "au moment où cela coûte le moins cher aux systèmes, en production et en réseau".