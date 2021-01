Electricité : le régulateur propose une hausse de 1,6% du tarif pour les particuliers

Les tarifs réglementés de vente de l'électricité devraient augmenter de 1,6% en France à partir du 1er février, a proposé lundi 18 janvier la Commission de régulation de l'énergie (CRE) au gouvernement.

Cette augmentation, toutes taxes comprises, concernerait les tarifs "bleus" résidentiels, et représenterait 15 euros par an en moyenne sur la facture du client, a détaillé la CRE dans un communiqué. Elle propose également une hausse de 2,6% TTC pour les professionnels.

Le gouvernement doit approuver l'augmentation

Cette hausse se justifie notamment par "les conséquences de la crise sanitaire de la Covid-19 sur le système électrique français", a-t-elle expliqué. "Les mesures prises pour enrayer l'épidémie, qui ont notamment perturbé les opérations de maintenance du parc nucléaire, ont entraîné une hausse des coûts d'approvisionnement en énergie et en garanties de capacité", poursuit la CRE.

Reste désormais au gouvernement d'approuver ou non cette augmentation tarifaire. "Les ministres de l'énergie et de l'économie ont toutefois la possibilité, dans un délai de trois mois, de s'opposer à la proposition de la CRE et de lui demander, le cas échéant, d'en formuler une nouvelle", a fait savoir la Commission.