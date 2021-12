Électricité : "Il n'y aura pas de black-out général d'ici à la fin de l'hiver", promet Barbara Pompili

"Je voudrais rassurer tout le monde, il n'y aura pas de black-out général d'ici à la fin de l'hiver", a assuré Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, dimanche 19 décembre dans l'émission Questions politiques sur France Inter, franceinfo et Le Monde. "On peut l'affirmer parce qu'il y a un certain nombre de dispositions qui permettent d'éviter cela", a-t-elle poursuivi alors que plusieurs réacteurs nucléaires ont été mis à l'arrêt, faisant craindre des tensions avec l'arrivée du froid hivernal.

"Nous avons aujourd'hui trop de réacteurs nucléaires qui sont arrêtés", a reconnu Barbara Pompili. La ministre a justifié ces mises à l'arrêt, pour certaines, par le dérèglement des agendas de maintenance lié à la crise du Covid-19, et pour quatre d'entre elles, par "un défaut sur des zones sensibles pour la sûreté", "ce qui n'était pas prévu".

Barbara Pompili dit avoir demandé à Jean-Bernard Levy, le PDG d'EDF, de "remettre en marche" des réacteurs arrêtés pour maintenance et qui devaient redémarrer à la mi-janvier. "J'ai demandé à ce que des salariés d'EDF travaillent pour qu'on puisse ouvrir les réacteurs plus tôt et faire face à d'éventuelles pénuries", a-t-elle précisé, remerciant par ailleurs ces salariés qui s'apprêtent à "travailler pendant les fêtes".

Couper l'électricité de certaines entreprises

Parmi les autres "dispositions", le gouvernement a aussi la possibilité de passer "des contrats d'effacement" avec des entreprises. Cette procédure permet à l'État de demander à certaines entreprises d'arrêter de produire pendant des périodes de pointe. "Les jours où on aura besoin d'avoir de l'électricité pour tout le monde, ces entreprises couperont leur électricité pendant des délais prévus par les contrats, elles sont payées pour cela et cela permet d'avoir des marges plus larges", a expliqué la ministre de la Transition écologique.

Enfin, s'il fait vraiment trop froid, ce qui nécessiterait de consommer plus d'électricité, "il est également possible de baisser un peu la tension", a ajouté Barbara Pompili, alors que des prévisions affinées, tenant compte de la météo, doivent être rendues par RTE, le réseau d'électricité, le 30 décembre prochain.