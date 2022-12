EcoWatt comptabilise 470 000 abonnés par SMS et 300 000 applications téléchargées : "Ce n'est pas assez", estime RTE

Xavier Piechaczyk, président du directoire du gestionnaire du réseau d'électricité RTE, espère sur franceinfo que les écogestes notifiés aux abonnés permettront d'éviter les coupures cet hiver.

EcoWatt, la plateforme qui permet aux ménages de contrôler leur consommation d'électricité, comptabilise "470 000 abonnés par SMS ", indique Xavier Piechaczyk, le président du Directoire de RTE, jeudi 1er décembre sur franceinfo. L'application "a été téléchargée de l'ordre de 300 000 fois", se félicite le représentant du gestionnaire du réseau de transport d'électricité qui estime cependant que "ce n'est pas assez". "Il faut qu'on en fasse la publicité", insiste Xavier Piechaczyk.

>> "Aujourd'hui, nous dépendons du ciel" : comment le gouvernement se prépare à de possibles coupures d'électricité massives

EcoWatt "enverra des notifications sur les bons gestes à faire" les jours de très grande tension sur le système électrique, détaille le président du Directoire de RTE. L'application rappellera aux usagers que les coupures seront inévitables s'ils ne baissent pas leur consommation. Ce programme à télécharger gratuitement n'est toutefois "pas le seul moyen d'informer les Français d'un jour EcoWatt rouge", précise-t-il. De nombreux médias, dont ceux du groupe Radio France, se sont en effet engagés "à relayer ce signal".

Application EcoWatt : "On est à 470 000 abonnés par SMS et notre appli a été téléchargée de l'ordre de 300 000 fois. C'est pas assez", regrette Xavier Piechaczyk. pic.twitter.com/eVoQHdQ7Mu — franceinfo (@franceinfo) December 1, 2022

"Jusqu'à la dernière seconde, si tous les Français font des écogestes, il n'y aura pas de coupure", affirme Xavier Piechaczyk. Dans le cas contraire, ces coupures concerneront "jusqu'à quelques millions de Français". "La veille, à 17h, chaque Français pourra consulter à travers le site EcoWatt, le site d'Enedis, qui est le distributeur d'électricité en France", l'état du réseau. "On pourra rentrer son adresse et savoir si on vit dans un quartier susceptible d'être délesté", c’est-à-dire privé de courant. Ces coupures n'excéderont pas deux heures et n'interviendront jamais deux fois au même endroit, a appris franceinfo de source gouvernementale.