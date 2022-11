Économies d’énergie : la solution de l’isolation par l’extérieur

Alors que les prix de l’énergie ont flambé à l’approche de l’hiver, la question de la bonne isolation revient sur la table. Certains optent pour l’isolation par l’extérieur, qui consiste à ajouter une enveloppe autour de sa maison.

Dans l’Eure, le chantier d’une maison est bientôt terminé. La totalité de la façade sera bientôt recouverte par des plaques de polystyrène. "La première étape consiste à installer ces plaques d’isolants qui font à peu près 140 millimètres d’épaisseur. On ajoute une trame pour la jointure, un pré-enduit, puis un enduit de finition teinté par la couleur choisie par le client", détaille Julien Cléron, directeur général du groupe Les éco-isolateurs. Une solution privilégiée par un propriétaire qui habite une maison achetée en 1977.





Une méthode plus efficace





L’isolation par l’extérieur est plus chère à réaliser, mais a ses avantages. Les particuliers ne perdent pas de surface habitable et c’est la technique la plus efficace, selon les professionnels. D’autant plus qu’avec les primes à la rénovation, une partie du coût des travaux est prise en charge, selon les revenus. Cela permet des économies de chauffage l’hiver, mais aussi de la fraîcheur l’été. Marie Nadjari, propriétaire qui a fait ce choix il y a six mois, espère faire un tiers d’économie sur ces factures de gaz.