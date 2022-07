Eclairage, température... Les magasins de la grande distribution s'accordent sur un plan de "sobriété énergétique"

Extinction des enseignes dès la fermeture, réduction de l'éclairage, voire baisse de la température... Le secteur de la grande distribution s'est accordé sur un plan de "sobriété énergétique" qui sera déployé à l'automne, selon un communiqué publié lundi 18 juillet.

Ces mesures, qui ont été actées par E.Leclerc, Carrefour, Système U, Les Mousquetaires Intermarché, Auchan, Casino, Franprix, Monoprix, Lidl ou encore Picard, sont aussi des mesures d'économie pour les enseignes qui sont, comme les Français, confrontées à la hausse du coût de l'énergie.

Emmanuel Macron a expliqué le 14 juillet que l'Etat préparait un "plan de sobriété" énergétique pour faire face au risque de pénurie liée à la guerre en Ukraine, appelant à "rentrer collectivement dans une logique de sobriété". La fédération Perifem, qui rassemble l'ensemble des acteurs de la distribution pour agir sur les sujets énergétiques ou environnementaux, a défini des "mesures communes et concrètes" pour baisser la consommation d'énergie des magasins, à compter du 15 octobre prochain.

Il est notamment prévu d'éteindre les enseignes lumineuses "dès la fermeture du magasin" – contre une heure après la fermeture en général – et de "systématiser la baisse d'intensité lumineuse", en réduisant de moitié l'éclairage de la surface de vente avant l'arrivée du public et de 30% lors des "périodes critiques de consommation". Sont également prévues "d'autres mesures" comme "la coupure du renouvellement d'air la nuit, le décalage de la production de glace" et des mesures d'urgence prévoyant notamment de baisser la température des points de vente à 17 degrés, en cas de demande d'une autorité régulatrice.