Crise énergétique : de nombreux réacteurs nucléaires à l'arrêt

C. Méral

Le réseau électrique français est sous tension, et de nombreux réacteurs nucléaires sont actuellement à l'arrêt. Comment expliquer ce problème ?

En ce début du mois de septembre, la crise énergétique frappe encore l'Hexagone. "Actuellement, sur les 56 réacteurs du parc nucléaire, 32 sont à l'arrêt", indique la journaliste Christelle Méral, sur le plateau du 19/20 de France 3, mardi 6 septembre. "Pendant l'été, il est habituel que les réacteurs, en général une quinzaine, fassent l'objet d'une opération de maintenance. Le problème, cet été, c'est que 14 réacteurs supplémentaires ne fonctionnent pas en raison de problèmes avérés, ou suspectés de corrosion", poursuit la journaliste.



EDF met en cause François Hollande et Emmanuel Macron

Mardi 6 septembre, les députés Les Républicains ont demandé une commission d'enquête pour déterminer les responsabilités politiques. "Après la catastrophe de Fukushima (Japon) en 2011, le nucléaire n'était plus la priorité. Le patron d'EDF vient de mettre en cause les présidents Hollande et Macron, en les accusant d'avoir penché pour la fermeture des centrales", explique Christelle Méral. En 2018, Emmanuel Macron voulait fermer 14 réacteurs. Finalement, seuls les deux réacteurs de Fessenheim (Haut-Rhin) ont été mis à l'arrêt.