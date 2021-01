Contre le projet de scission d'EDF, une montagne de compteurs Linky jetés devant le siège de La République en marche

Ils veulent que le gouvernement recule sur Hercule. Quelque 200 militants CGT ont déversé, mardi 19 janvier, des dizaines de compteurs Linky devant le siège de La République en marche, dans le IIe arrondissement de Paris.

Arrivés en autobus, les militants se sont massés devant le discret porche du parti pour vider toutes sortes de sacs (à dos, en tissu, poubelle...) remplis de compteurs Linky, mais aussi de quelques compteurs orange Gazpar.

Action symbolique devant le siège d’En Marche où les électriciens, gaziers d’#EDF et #ENGIE et leur syndicat CGT énergie ont jeté des compteurs Linky pour « protester contre les projets #Hercule et #Clamadieu de démantèlement du service public de l’énergie ». #LREM pic.twitter.com/Kot6Ee3O5X