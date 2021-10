Climat : les prévisions de production d'énergies fossiles sont toujours incompatibles avec l'objectif de +1,5 °C, alerte l'ONU

Un nouveau rappel à l'ordre. Malgré les engagements à réduire les émissions de gaz à effet de serre, les plans de production de charbon, de pétrole et de gaz sont toujours largement incompatibles avec les objectifs de l'accord de Paris, selon un rapport publié mercredi 20 octobre par l'ONU.

L'accord sur le climat de 2015 vise à limiter le réchauffement bien en deçà de +2 °C par rapport à l'ère pré-industrielle, si possible à +1,5 °C. Et un des leviers d'action pour réduire les émissions est la sortie des énergies fossiles, particulièrement polluantes.

Mais les plans de production des gouvernements dans ce secteur sont toujours "en dangereux décalage" avec les objectifs de Paris, a regretté mercredi le Programme des Nations unies pour l'Environnement (PNUE), à deux semaines de la conférence climat COP26.

La production d'énergies fossiles doit baisser "immédiatement"

Pour espérer rester sous +1,5 °C, "la production mondiale d'énergies fossiles doit commencer à baisser immédiatement et fortement", souligne le rapport réalisé par le PNUE et plusieurs instituts de recherche.

Les pays "prévoient toujours une augmentation de la production de pétrole et de gaz, et seulement une baisse modeste de la production de charbon d'ici 2040", a expliqué Ploy Achakulwisut, chercheuse au Stockholm Environment Institute (SEI) et auteure principale du rapport.

Résultat, "les plans de production des gouvernements conduiraient à une augmentation d'environ 240% du charbon, de 57% du pétrole et de 71% du gaz en 2030 par rapport à ce qui serait compatible avec une limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C", a-t-elle insisté.

Au total, si on considère les énergies fossiles dans leur ensemble, les prévisions de production pour 2030 sont plus de deux fois supérieures (110%) à celle compatible avec une limitation du réchauffement à +1,5 °C, et 45 % de plus que ce qui serait compatible avec un réchauffement à +2 °C.