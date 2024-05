"Carton rouge" du médiateur national de l'énergie aux fournisseurs ENI, OHM Energie, Engie et Wekiwi pour "mauvaises pratiques"

Olivier Challon Belval, médiateur national de l’énergie, épingle dans son rapport d'activité annuel quatre fournisseurs d'énergie pour des pratiques trompeuses. Il donne un "carton rouge" à ENI, OHM Energie, Engie et Wekiwi.

"C'est la deuxième année que Wekiwi a un carton rouge, pointe Olivier Challon Belval, le 14 mai sur franceinfo. Ce sont de mauvaises pratiques récurrentes. Cela dure déjà depuis l'année dernière. Wekiwi est le fournisseur qui a le taux de saisine du médiateur le plus élevé" avec "612 saisines pour 100 000 contrats, le taux moyen est de 40 sur les factures", précise Olivier Challon Belval.

Le médiateur reproche à ces fournisseurs de sous-évaluer parfois délibérément le montant des mensualités pour appâter les clients.

"lls oublient juste de vous dire que ce ne sont que des mensualités prévisionnelles." Olivier Challon Belval, médiateur national de l'énergie à franceinfo

Le client doit alors faire face à des factures de régularisation très élevées basées sur la consommation réelle.

Des litiges en hausse liés au changement de prix

On constate une augmentation des litiges liés au changement de prix en 2023 : "On a eu une très forte augmentation de 75% des litiges dus justement à ces changements de prix" pour les particuliers et 72% pour les professionnels et les copropriétés. "En général, c'était un défaut d'information des consommateurs qui n'avaient pas compris que les prix avaient augmenté fortement, qui n'avaient pas été alertés correctement par leurs fournisseurs", explique Olivier Challon Belval. Chaque année, le Médiateur de l'énergie émet 8 500 recommandations après avoir été saisi et "elles sont suivies à 90% par les fournisseurs", a précisé Olivier Challon Belval.

Le gestionnaire de réseau de distribution Enedis écope également d'un "carton rouge" du médiateur. "J'ai constaté que le suivi de mes recommandations s'était fortement dégradé l'année dernière. Quand je les vois en réunion, c'est toujours compliqué. Ils ont toujours des arguments, ils font beaucoup de juridisme", a-t-il détaillé. Olivier Challon Belval estime que les fournisseurs d'énergie "ont un devoir de loyauté vis-à-vis de leurs consommateurs et notamment de leur assurer une information claire, compréhensible" sur les prix.