Vrai ou fake  Le taux de seniors au chômage va-t-il baisser avec la réforme des retraites, comme l’affirme le gouvernement Borne ?

Le taux d’emploi des seniors est de 56% pour les 55-64 ans, bien en dessous de la moyenne européenne. Pour lutter contre, le gouvernement d’Élisabeth Borne affirme que le décalage de l’âge de la retraite est l’un des leviers les plus efficaces pour augmenter l’emploi des seniors. Qu’en est-il vraiment ?

La réforme des retraites pourra-t-elle régler le problème du taux d’emploi des seniors, qui s’élève, aujourd’hui, à 56% chez les 55-64 ans en France ? C’est ce que pense le gouvernement. Et pourtant. "Quand on décale l’âge de la retraite, les personnes n’ont plus le droit à une pension. Ils ont une solution : c’est de travailler. La plupart va garder son emploi, et l’autre va le perdre (…) et va avoir du mal à en retrouver. On augmente le nombre de chômeurs seniors", précise Bruno Coquet, docteur en économie.

Hausse du nombre de chômeurs seniors après la réforme sur la retraite de 2010

C'est la conclusion d’une étude de l’UNEDIC, parue le 1er mars 2023, qui montre que le report de l’âge légal fait plutôt augmenter le chômage des seniors. Il observe une nette hausse des ruptures conventionnelles après 59 ans. Selon l’étude, le report de l’âge légal de 60 à 62 a entraîné une hausse de 100 000 allocataires de plus de 60 ans entre 2010 et 2022.

Le gouvernement ne nie pas le problème et compte pousser les entreprises à agir. Il serait favorable à surtaxer les ruptures conventionnelles. Mais pour les spécialistes, rien ne prouve que cela va changer quelque chose. Pour l’instant, les données penchent vers l’hypothèse d’une augmentation de seniors au chômage après cette réforme.