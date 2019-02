VIDEO. De "American Psycho" à "Vice" : les métamorphoses physiques de Christian Bale

Allez-vous le reconnaître ? L'acteur britannique Christian Bale s'est une nouvelle fois métamorphosé. Pour le tournage de Vice, il a grossi et s'est rasé les cheveux. L'objectif : incarner Dick Cheney, qui fut le vice-président américain entre 2001 et 2009. De American Psycho à Vice, en passant par The Machinist, Christian Bale a multiplié les transformations physiques pour coller au plus près de ses personnages.

Musculature et régime drastique

En 2000, il exhibait une musculature de rêve dans American Psycho. Quatre ans plus tard, il avait perdu 28 kg en mangeant une boîte de thon et une pomme par jour. En trois mois, Christian Bale ne pesait ainsi plus que 55 kg pour le film The Machinist. L’année suivante, il apparaissait en pleine forme physique pour incarner Batman, dans le film de Christopher Nolan. Avant de retrouver un corps très maigre dans Fighter, sorti en France en 2011. Il a finalement repris quelques kilos dans American Bluff, en 2013. Mais ce yo-yo va-t-il s’arrêter ? Six mois après le film, il avait bien du mal à perdre du poids. "Je crois que je suis en train de vieillir", a-t-il expliqué à USA Today.