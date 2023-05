RSA : des sanctions seront bien prévues dans le projet de loi France Travail

Le projet de loi France Travail, qui devrait être présenté début juin en Conseil des ministres, prévoirait bien des "sanctions" pour les bénéficiaires du RSA qui ne se conformeraient pas au parcours "d'accompagnement" au retour vers l'emploi. Elisabeth Borne l'a confirmé, samedi 13 mai, lors de son déplacement à La Réunion. "En effet (...), il y aura bien la possibilité de suspendre, sur une durée courte peut-être pour démarrer, en tout cas il y aura aussi un dispositif de sanctions dès lors qu'on aura accompli, de notre côté, notre part de responsabilité, c'est-à-dire qu'on aura mis la personne bénéficiaire du RSA en situation de suivre le parcours qu'on lui a proposé", a déclaré la Première ministre, à l'occasion d'une visite de l'agence Pôle emploi de la commune de Saint-Leu-les Trois-Bassins.

"On doit continuer à viser les leviers pour permettre à chacun de revenir vers un emploi. C'est d'autant plus important dans un contexte où on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent à recruter et qui disent qu'elles n'y arrivent pas."