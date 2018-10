Nord : l'hôpital d'Armentières placé sous tutelle à cause d'un énorme déficit

L'établissement fait face à un déficit compris entre cinq et six millions d'euros. Un administrateur provisoire est nommé pour remplacer le directeur.

L'hôpital d'Armentières (Nord) est placé sous tutelle à partir de lundi 1er octobre pour une durée d'un an, rapporte France Bleu Nord. La décision a été prise par l'Agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France la semaine dernière. L'établissement fait face à un déficit compris entre cinq et six millions d'euros à la fin du mois de septembre 2018. Il avait pourtant reçu une certification de niveau A en 2017, pour la qualité de ses prestations.

Dans le cadre de cette mise sous administration décidée par l'ARS, le directeur de l'hôpital, en fonction depuis 2007, est remercié et remplacé par un administrateur provisoire, dès ce lundi. Il aura une année, avec l'encadrement de l'ARS, pour tenter de redresser les comptes de l'hôpital.

Inquiétude et incompréhension des agents

Les 1 200 salariés du centre hospitalier peinent à comprendre cette décision : "Je ne m'attendais pas du tout à ça", témoigne ainsi Evelyne Donze, cadre du service pédiatrie-néo-natalité. "Je suis inquiète, on ne sait pas ce qui va nous arriver."

Si beaucoup saluent le bilan et les efforts effectués par le directeur sur le départ, la CGT de l'hôpital le met en cause dans les problèmes financiers de l'établissement, dénonçant dans un tract "un naufrage" et un directeur "incapable" de gérer l'hôpital. "Depuis qu'il est là, l'endettement ne fait qu'augmenter, affirme David Huygues, secrétaire général CGT. "Je ne suis pas responsable de la baisse de financements", répond Pierre Pamart, le directeur qui vient d'être remercié. Il assure qu'il avait appelé à l'aide en février 2017 et que des efforts ont été faits pour tenter de maintenir l'équilibre.