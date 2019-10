Hôpital : les salaires des agents de la fonction publique ont augmenté de 1,3% en 2017, selon l'Insee

Le salaire moyen est de 2 288 euros nets par mois. Mais de fortes disparités existent, les agents de la fonction publique hospitalière comprenant les aides-soignants jusqu'aux professeurs de médecine.

Les salaires des agents de la fonction publique hospitalière ont augmenté en 2017, selon l'Insee. Cette étude, dévoilée jeudi 24 octobre, apporte quelques précisions au débat sur le salaire des personnels hospitaliers, à l'heure où les syndicats et le mouvement des urgentistes réclament au gouvernement des hausses de salaires.

Cinq années d'augmentation consécutives

Les 1,2 millions d'agents ont gagné 1,3% de plus en 2017 par rapport à 2016, soit +0,3% en tenant compte de l'inflation. C'est la cinquième année consécutive que les salaires des agents de la fonction publique hospitalière augmentent. En 2017, les agents de la fonction publique hospitalière ont touché en moyenne 2 288 euros nets par mois, primes comprises, pour un temps plein. Cette augmentation est essentiellement due à l'avancement de carrière de ces fonctionnaires, leur rémunération suivant une grille salariale.

De fortes disparités selon les postes et le sexe

Il existe cependant de fortes disparités de salaire selon les postes : les docteurs et les professeurs gagnent en moyenne plus de 5 500 euros nets par mois, contre 1 800 euros en moyenne pour la catégorie C, celle des aides-soignants. Mais ce sont à ces catégories les plus basses que les augmentations de salaires de 2017 ont le plus bénéficié : +0,3%. Le salaire des infirmiers, des médecins et des cadres a stagné.

Selon l'étude de l'Insee, parmi les agents de la fonction publique hospitalière, les femmes gagnent 2 160 euros en moyenne, soit 20% de moins que les hommes. Cela s'explique par le fait qu'elles occupent surtout les métiers les moins payés. En effet, presque 90% des aides-soignants sont des femmes, alors qu'elles représentent seulement la moitié des médecins.