Grève du 5 décembre : plus du quart des fonctionnaires en grève, selon le gouvernement

Au moins 806 000 personnes sont descendues dans la rue jeudi partout en France, selon le ministère de l'Intérieur.

Plus d'un fonctionnaire sur quatre était en grève jeudi 5 décembre à 18h (26% exactement) contre la réforme des retraites, selon le Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics Olivier Dussopt. La CGT estime à 45% le taux de grévistes dans la seule fonction publique d'Etat.

Selon le ministère, 32,82% d'agents publics étaient en grève dans la fonction publique d'Etat, une moyenne pondérée qui recouvre des taux plus élevés dans l'éducation (42,65%), une proportion de 20,38% dans les ministères hors Education nationale et 13,30% chez les exploitants publics (comme La Poste). Le ministère fait état de 13,76% de grévistes dans la fonction publique territoriale et 18,9% dans les hôpitaux (dont 8,7% d'absents et 10,2% de personnels assignés).

"Impossible à chiffrer", selon la CGT

La CGT juge "impossible" de donner des chiffres le soir même dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière. "On ne peut avoir à ce stade de chiffre fiable que pour la fonction publique d'Etat, ailleurs cela n'a aucun sens", a indiqué Jean-Marc Canon, secrétaire général de la CGT Fonction publique.

A 17h, l'Union fédérale des syndicats de l'Etat (UFSE-CGT) a annoncé un taux de 45% de grévistes dans la fonction publique d'Etat, "avec plusieurs secteurs où cela a été majoritaire".

Sur les 20 dernières années, seules les journées de 2003 (déjà contre la réforme des régimes spéciaux) et 2009 ont vu des taux équivalents, estime Jean-Marc Canon. Selon la CGT Services publics, 90% des restaurants scolaires, crèches et piscines étaient fermés à Marseille, 95% des restaurants scolaires à Bordeaux, 95 % des crèches à Saint-Etienne, 99% des restaurants scolaires à Clermont Ferrand.