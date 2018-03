Exaspérés par l'insuffisance de moyens, les fonctionnaires manifestent

Certaines écoles et crèches seront en grève ce jeudi matin. Les syndicats du primaire et du secondaire fustigent l'insuffisance de moyens. Les 3 881 postes prévus pour la rentrée prochaine sont jugés insuffisants. Malaise dans les hôpitaux publics aussi. L'économie de plus de 1,6 milliard d'euros à réaliser cette année ne passe pas. Médecins, soignants et autres personnels de santé sont du mouvement. Dans les maisons de retraite publiques, deux syndicats appellent à faire grève. c'est le manque de moyens humains qui est dénoncé.

Défilé parisien de Bercy à la Bastille

Au total, pour cette journée, sept syndicats de fonctionnaires sur neuf appellent à la mobilisation. Les revendications pour tous les fonctionnaires sont la fin du gel du projet d'indice, l'abrogation du jour de carence et la fin de la suppression prévue de 120 000 postes d'ici 2022. 140 manifestations sont prévues dans toute la France. À Paris, le cortège partira du ministère de l'Économie à 14 heures.

