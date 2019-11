VIDEO. Ils veulent récolter 20 millions de dollars pour planter 20 millions d\'arbres

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

"C'est peut être l'un des trucs les plus fous que Youtube n'a jamais vu.“

Plusieurs youtubeurs se sont lancé un défi : récolter 20 millions de dollars pour planter 20 millions d'arbres... "C'est juste un objectif fou, surtout quand vous avez 2 mois pour y arriver."

L'initiative naît en mai 2019, aux États-Unis, lorsque le youtubeur MrBeast passe la barre des 20 millions d'abonnés. Sur plusieurs réseaux sociaux, des fans le mettent au défi de planter 20 millions d'arbres. Il accepte de le relever et se tourne vers d'autres vidéastes. Quelques mois plus tard, le 25 octobre 2019, l'opération #TeamTrees est lancée avec un principe simple : les youtubeurs invitent leurs abonnées à faire des dons et un dollar donné équivaut à un arbre planté. Ainsi, un ancien ingénieur de la NASA et youtubeur a donné 50 000 dollars et donc planté 50 000 arbres.

L'ONG Arbor Day Foundation s’engage à planter les arbres

En quelques jours, l'opération a déjà mobilisé des centaines de vidéastes, séduit des milliers de donateurs comme Susan Wojcicki, la directrice générale de Youtube, avec 200 000 dollars, Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, avec 350 000 dollars et Elon Musk, le fondateur de Tesla avec 1 million de dollars.

Pour planter les arbres, ils ont choisi l'ONG Arbor Day Foundation, spécialiste de la reforestation. L'ONG Arbor Day Foundation s'engage à planter les arbres avant décembre 2022 dans des zones du monde entier. "Il faut avoir conscience que 20 millions d'arbres d'ici 2020 ne vont pas suffire à résoudre le changement climatique. Mais c'est une étape dans la bonne direction et une manière constructive de dire que nous voyons ce que nous disent les scientifiques et que cela nous préoccupe", estime Mark Rober.