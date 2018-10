Recrutement : Pôle emploi s'inspire d'un jeu télévisé et crée la polémique

Une candidate est debout face à trois recruteurs qui lui tournent le dos. Cette image rappelle le jeu télévisé The Voice où les candidats doivent convaincre à l'aveugle. Pourtant, c'est un entretien de recrutement organisé par Pôle emploi, renommé "This is the job". Tous les codes du jeu sont là, même les buzzeurs sur lesquels les recruteurs appuient s'ils sont séduits.

Une méthode qui a créé la polémique contrairement à d'autres

Les associations d'aide aux chômeurs comme les syndicats Pôle emploi crient au scandale. D'après le site d'information StreetPress, ce type d'entretien d'embauche a eu lieu dans au moins huit agences Pôle emploi ces derniers mois. Les métiers recherchés : soudeurs, ouvriers d'abattoir ou du bâtiment. Les demandeurs d'emploi avaient été prévenus de la démarche et se sont soumis volontairement à l'exercice. Contactée, la direction de Pôle emploi reconnaît un faux pas et assure avoir mis fin à cette méthode. Depuis plusieurs années, l'organisme teste de nombreuses formules de recrutement innovantes comme les entretiens par simulation, par le sport ou par le jeu d'aventure.

