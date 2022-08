Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A a légèrement augmenté en juillet

Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A inscrits à Pôle emploi a légèrement augmenté en juillet (+0,6%) avec 19 500 inscrits en plus, atteignant au total 3,185 millions, selon les chiffres du ministère du Travail publiés jeudi 25 août.

En incluant l'activité réduite (catégories B et C), le nombre de demandeurs d'emploi en France (hors Mayotte) augmente de 14 300 (+0,3%) et s'établit à 5,434 millions, selon la Direction des statistiques du ministère (Dares). Ces chiffres confirment que le nombre de chômeurs en catégorie A stagne depuis mars après plusieurs trimestres de forte baisse continue. Au deuxième trimestre (avril-juin), il n'a ainsi baissé que de 0,8% après une forte baisse de 5% au premier trimestre.

La tendance se maintient à la baisse pour le nombre de chômeurs de longue durée (au chômage depuis plus d'un an) qui représentent 46,2% (-0,4 point) des inscrits (A,B,C) à Pôle emploi.