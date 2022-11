L'Etat octroie un prêt de 85 millions à Goodyear pour moderniser son usine d'Amiens

Ce prêt s'ajoute à une subvention de plus de 44 millions d'euros, versée en mars.

L'Etat a octroyé un prêt de 85 millions d'euros à la société Goodyear implantée à Amiens (Hauts-de-France), selon un décret paru samedi 26 novembre au Journal officiel. Ce prêt s'ajoute à une subvention de 44,6 millions d'euros en mars dernier, pour aider le site à se modernise. Le principe de ce prêt avait été acté lors de l'annonce d'une subvention par le gouvernement de Jean Castex en mars dans le cadre du plan France Relance, destiné à réindustrialiser le territoire et favoriser l'innovation.

L'usine d'Amiens-Sud, qui emploie 800 salariés, était menacée de fermeture d'ici "cinq ans", selon le président d'Amiens Métropole, Alain Gest (LR), notamment en raison de la concurrence venue d'Europe de l'Est.

Un investissement de 100 millions d'euros

En retour, Goodyear, dont le siège est situé à Akron aux Etats-Unis, s'était engagé à investir 100 millions d'euros pour permettre à l'usine de produire des pneus de plus haute valeur ajoutée. Le prêt de 85 millions d'euros vient compléter ces investissements et sera versé par l'Etat via la banque Natixis.