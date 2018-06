Carrefour Proximité annonce la reprise de 29 ex-magasins Dia sur les 272 menacés de fermeture

L'information a été dévoilée lundi au Comité central d'entreprise de Carrefour Proximité.

La reprise de 29 ex-magasins Dia sur 272 a été annoncée lundi 4 juin, lors du Comité central d'entreprise de Carrefour Proximité, a appris franceinfo. Au total, 195 salariés sont concernés et travaillent dans ces magasins repris.

Les 243 autres ex-magasins Dia de Carrefour restent sans offre de reprise. Ils pourraient donc fermer cet été. En signe de protestation, la CGT appelle les salariés à faire grève lundi pour "dénoncer les fermetures" des commerces et "les licenciements qui vont en découler".

Près de 2 000 CDI toujours menacés selon la CGT

Selon le syndicat, près de 2 000 salariés en CDI pourraient perdre leur emploi. La CGT s'inquiète aussi d'une "destruction des liens sociaux dans les quartiers et les villages" car les "fermetures de magasins de proximité vont pénaliser les populations les plus fragiles et isolées".

Carrefour avait présenté fin janvier son "plan de transformation" à l'horizon 2022. Faute de rentabilité, le groupe avait annoncé la fermeture ou la cession de 273 magasins, ex-Dia, qu'il avait rachetés en 2014.