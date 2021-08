Pas-de-Calais : ils recyclent vos vélos et créent des emplois

"Mon idée (...), c'est d'accompagner les personnes en retour vers l'emploi par le biais de recyclage de vélos, qui sont donnés par les habitants. On donne un coup de pédale pour les jeunes et les moins jeunes", explique Olivier Delbecq, président de l'association Rivages Propres. Adossée à la Manche, Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) accueille le premier port de pêche en France. Balayée par les vents et avec ses routes escarpées, la ville n'est pas vraiment la capitale du vélo. Et pourtant, dans une déchetterie, la petite reine est particulièrement recherchée. Des deux-roues sont sauvés de la casse et leurs pièces peuvent resservir. L'association Cycléco récupère deux tonnes de métal par an.

Pour se remettre en selle

Les vélos subissent un examen de santé. "J'étais vendeuse, soit en téléphonie mobile, soit en articles de sport, et là on est en réparation vélo. C'est plaisant", explique Sarah Liquette. Sans diplôme à 30 ans, Sarah va suivre une formation. C'est le but de Cycléco. L'association travaille depuis longtemps sur les métiers liés à l'environnement. Une initiative qui accompagne un véritable boom du vélo dans les communes, mais aussi à la campagne. "Les coups de pouce à l'achat ont boosté les ventes", explique la journaliste Valérie Heurtel, qui rappelle que 500 000 vélos électriques ont été vendus en 2020.