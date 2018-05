Villages : les nouveaux commerces

Au cœur de la campagne de la Loire, un village de 1 800 habitants a trouvé la recette pour faire vivre son centre : une conciergerie rurale. Ce commerce propose des services d'épicerie, de relai poste ou de pressing et a changé la vie des habitants depuis deux ans. La poste a fermé, seuls une boulangerie et un institut de beauté sont restés ouverts. La conciergerie multiplie les services pour éviter aux habitants de faire de nombreux kilomètres. Deux fois par semaine, le gérant accueille un cordonnier et lui donne les chaussures à réparer. Pas question de concurrencer les rares commerces du village. Pour ce service, la conciergerie prélève une commission de 10%.

Pour les autres produits de l'épicerie, le prix est comparable à celui des grandes surfaces. Des producteurs locaux fournissent la conciergerie ; certains ont même baissé les prix de vente, car ils sont séduits par le produit. À 20 km plus loin, un village est à l'agonie, les commerces ont fermé, mais une conciergerie ouvrira dans quelques semaines. Pour être sûre d'être rentable, la gérante espère développer des partenariats avec les banques, les assureurs ou EDF.

