Brut a passé 24 heures à la caserne de pompiers d'Avignon, dans le Vaucluse. Ce jour-là, ils sont intervenus pour venir en aide à une victime de violences conjugales, auprès d'un SDF ou sur une alerte incendie. Ici, une journée type commence à 8 heures avant de procéder à un rassemblement puis à l'inventaire des véhicules. Viennent ensuite les manœuvres et le sport et enfin le repas. Chaque étape de la journée peut donc être interrompue par une intervention. "On a environ 130 pompiers professionnels et environ 80 pompiers volontaires", explique Laureen Dunand, lieutenante.

Contrairement aux idées reçues, une carrière de pompier peut durer jusqu'à 60 ans malgré les caractéristiques physiques de ce métier.