VIDEO. "On est vraiment des gardiens d'immeuble" : le quotidien des derniers gardiens de phare en France

Brut s'est rendu sur le plus ancien phare de France toujours en activité, dans l'estuaire de la Gironde. Pierre et Thomas, ses gardiens, veillent sur ce lieu hors du commun. Ils racontent à Brut leur métier et leur quotidien.