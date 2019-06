VIDEO. Footix, le tigre d'Esso… Régis Fassier, l'homme qui donne vie aux mascottes

Derrière le chien bleu de Dorothée, le lion du Crédit Lyonnais et le Footix du Mondial 1998, se cache la même personne : Régis Fassier. Chez lui, des centaines de costumes colorés sont entreposés et lui rappellent toutes ces années passées à donner vie à des personnages. Il a souhaité cette carrière dès l'âge de 10 ans lorsqu'il a vu à la télévision Casimir, le gentil dinosaure de l'émission "L'Île aux enfants". Très vite, il a pu "réaliser son rêve" et fabriquer lui-même ses costumes.

Une passion

"C'est un métier et tout le monde n'est pas mascotte", assure Régis Fassier. Il ne suffit pas de porter un costume : à chaque personnage correspond une gestuelle bien précise. Au début de sa carrière, il a pu côtoyer le grand marionnettiste Yves Brunier, alias Casimir, et l'animatrice Dorothée. Régis Fassier a également travaillé pour des mairies, des spectacles d'école ou encore des comités d'entreprise. "Je ne fais que ça, je ne sais faire que ça, je suis incapable de faire autre chose", explique le passionné.