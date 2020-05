VIDEO. Électromécanicien à l\'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges, il raconte son quotidien

On le surnomme "Mc Gyver". Sa priorité au quotidien : le confort des soignants et des malades. Chaque jour, Erick veille au bon fonctionnement de tout ce qui touche à l'électricité et à la mécanique à l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne. De la télécommande défaillante d'un lit à la roue d'un brancard, il s'évertue à ce que tout fonctionne correctement. "Si le lit est défectueux, ils (ndlr. les soignants) ne peuvent pas faire bien leur boulot. Donc vous savez, je tire une certaine satisfaction dans ce que je fais", confie-t-il.

Cet ancien carrossier peintre et responsable de garage est aujourd'hui particulièrement épanoui et conscient de l'importance de son poste : "Je ne travaille plus à la chaîne, si vous voulez, mais je travaille à soigner les gens (…) Je vais appeler ça des bonnes actions, payantes", conclut-il.