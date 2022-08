BRUT.

Son été, Chloé va le passer entre le Vivier-sur-Mer en Bretagne et la baie du Mont-Saint-Michel. Elle a choisi comme job d’été, d’être ostréicultrice. En licence de biologie, la jeune femme a prévu de partir l’année prochaine à l’armée pour faire officier pilote d'hélicoptère de combat au sein de l'armée de Terre. “Je vais piloter un hélicoptère en opérations extérieures ou opérations intérieures sur le territoire français. J'aime tout ce qui est physique. Ça me fait les bras en même temps”.

“Je ne peux pas rester dans un bureau, ce n’est pas pour moi”

Équipée de son scaphandre, elle part tous les matins en mer dans la baie du Mont-Saint-Michel pour aller préparer et récolter les huîtres du jour. L’après-midi, lorsque la marée remonte, elle part en direction de l’entrepôt, afin de trier les huîtres, les pieds au sec. “Avec le métier que je veux faire et puis même mon caractère, je ne peux pas rester dans un bureau ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas pour moi. Et j'aime bien les jobs qui changent” explique Chloé.