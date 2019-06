VIDEO. "C'est un désert médical" : voilà pourquoi le plus vieux médecin de France en activité exerce toujours à près de 98 ans

"Je suis le docteur Chenay Christian. Je suis médecin et j’exerce dans cette banlieue depuis près de soixante-dix ans. J’ai 97 ans et bientôt 98", dit au magazine "13h15 le samedi" (replay ) ce praticien né en 1921 et toujours présent à son cabinet qui ne désemplit pas à Chevilly-Larue, dans le Val-de-Marne, en région parisienne.

Pourquoi continue-t-il ? "Comment faire autrement ? Il y a 19 000 habitants et seulement trois médecins. C’est un désert médical, une banlieue oubliée. On a un pays en mauvais état physique et mental, vous savez, c’est très violent parfois ici. Parfois, j’ai peur, mais comme j’ai dû sauter en parachute pendant la guerre… Il ne faut pas paniquer pour survivre. Les jeunes médecins peuvent être stressés, mais plus moi", explique-t-il.

Le docteur Chenay reçoit sans rendez-vous

A-t-il le trac le matin avant de rencontrer ses patients qui attendent déjà dans la rue avant son ouverture ? "Non, je n’ai jamais de stress, heureusement. Vous savez, à mon âge, statistiquement, j’ai une chance sur deux de ne pas me réveiller, alors…" Et dès huit heures, on se presse pour consulter celui que certains appellent affectueusement papy.

Le docteur Chenay reçoit sans rendez-vous. Depuis toujours, le système mis en place consiste en une liste numérotée punaisée au mur. Chacun y inscrit son nom au plus vite, dans l’ordre d’arrivée, en espérant ne pas attendre des heures, ou même tout simplement passer, afin d’être examiner avec humanité par le plus ancien médecin en activité de France.