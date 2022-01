BRUT

Alexandra est cheffe du service maintenance au cœur d'une centrale nucléaire. Pour Brut, elle nous montre à quoi ressemble son quotidien. Pour travailler en toute sécurité, elle porte une tenue spécifique. "On peut être soumis aux irradiations nucléaires parce qu'il y a des éléments radioactifs qui circulent dans les tuyauteries", explique-t-elle. Quotidiennement, elle manage une équipe de 140 personnes dont 135 hommes. "Dans notre industrie, on a peu de femmes, on a moins de 20 % de femmes, et la plupart bossent dans des services tels que la chimie, l'environnement", développe Alexandra. Elle veille également à ce que le bâtiment soit propre et rangé.

Des risques pour la santé ?

Avant de travailler dans cette centrale, Alexandra a suivi plusieurs jours de formation ne serait-ce que pour les règles à respecter. "Il faut savoir que l'autorisation maximale pour un travailleur du nucléaire par an c'est de recevoir 20 millisieverts. Là, j'ai passé une heure en zone, 0,001 millisievert c'est très faible", explique-t-elle.

Pour Alexandra, les déchets qui sont générés par la centrale ne sont pas respirés. Des opposants à l'énergie nucléaire soulignent toutefois le danger que représentent ces déchets sur le long terme, dont la radioactivité de certains subsiste plusieurs milliers d'années.