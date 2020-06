VIDEO. Souvent utilisé comme son d\'ambiance dans des films, voici le cri du petit Kookaburra rieur

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Connaissez-vous le cri du petit Kookaburra rieur ? Ressemblant à celui d'un singe ou d'un mammifère, il est souvent utilisé comme son d'ambiance dans des films. Vous l'avez peut-être déjà entendu dans "Tarzan", "Indiana Jones et les Aventuriers de l'arche perdue" ou encore "Jurassic Park : Le Monde perdu". Dans l'imaginaire populaire, ce cri est ainsi associé à la forêt tropicale.

En réalité, cette espèce vit sur un territoire très étendu, comprenant des milieux variés : forêts d'eucalyptus, forêts plus denses, brousses ou savanes et même zones périurbaines et parcs municipaux. Pouvant mesurer 45 centimètres, le martin-chasseur géant est l'une des plus grandes espèces de sa famille, les Alcédinidés. Il est sédentaire : les couples reproducteurs choisissent un territoire et y restent toute l'année pour faire leur nid et chasser. Généralement, des membres des portées précédentes les aident à protéger la zone et à s'occuper des petits. Le cri du martin-chasseur géant sert justement à marquer son territoire et à prévenir les autres oiseaux de rester à l'écart.

Comme cette espèce possède une vaste zone d'habitat et que sa population ne décroît pas, elle n'est pas considérée comme menacée.