VIDEO. L'océanologue François Sarano réhabilite les requins qui souffrent d'une mauvaise réputation depuis le film 'Les Dents de la mer"

Depuis la sortie du film d’horreur Les dents de la mer (1975), réalisé par Steven Spielberg, le requin souffre de mauvaise réputation. "Ce film a suscité une peur irrationnelle qui a fait un tort infini aux requins", affirme le docteur en océanologie de renom François Sarano au magazine "13h15 le samedi" (replay).

"Chaque année, il y a entre 80 et 100 accidents avec des requins, toutes espèces confondues dans le monde entier, précise celui qui a passé treize ans aux côtés du commandant Jacques-Yves Cousteau comme conseiller scientifique et chef de mission, alors qu’il y a aujourd’hui des centaines de millions de gens qui se baignent, surfent, plongent, jouent… dans le milieu des requins."

Il s'approche au plus près du grand requin blanc pour le documentaire "Océans"

"Si ces gens ne voient pas les requins, ces derniers, eux, les ont vus. Ils peuvent passer très près des hommes sans se soucier d’eux", ajoute le le fondateur de l’association Longitude 181, qui se veut "la voix de l’océan". Alors, pour réhabiliter l’animal, François Sarano a réalisé une prouesse : s’approcher au plus près du grand requin blanc, la bête iconique mangeuse d’hommes du film qui a terrorisé petits et grands sous toutes les latitudes.

C’était pour le documentaire Océans, de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud (2009), qui invite notamment à protéger les océans face à la pêche abusive, la pollution et le réchauffement climatique. Le plongeur expérimenté nage tranquillement, côte à côte, avec un énorme squale armé d’une effrayante mâchoire : "On se dit qu’on va amener une image qui, peut-être, va faire exploser l’image du film Les Dents de la mer. Les vraies dents de la mer ? Mais, les voilà…"

