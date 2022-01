VIDEO. Haute-Savoie : le tétras lyre en voie d'extinction dans l'objectif de la jeune star de la photographie animalière Jérémie Villet

Jérémie Villet, prix de l’"étoile montante" du Wildlife Photographer of the Year 2019, est une jeune star de la photographie animalière. Il se fond dans les paysages enneigés, aussi beaux qu’hostiles, pour capter la faune sauvage. Ce jour-là, il se réveille vers cinq heures du matin en pleine montagne pour réaliser des clichés du tétras lyre, un coq symbole des Alpes européennes, notamment renommé pour ses parades nuptiales.

Plusieurs individus de cette espèce d’oiseau sédentaire sont dans le viseur du chasseur d’images caché sous son camouflage : "Il faut espérer qu’il y en ait un qui aille jusqu’en haut. Ils roucoulent et font aussi une sorte de chuintement. Ça y est, il y en a un qui arrive… Il est bien là… Il est venu… Chuuuut…" dit-il au magazine "13h15 le samedi" (replay).

"Ce sont des animaux qui disparaissent et on ne s’en rend pas vraiment compte"

"Il est arrivé pile dans l’axe où il y a le blanc [de la neige] devant. Par contre, comme il y a beaucoup de vent, il n’arrive pas à ouvrir sa roue derrière et à parader. Sinon, ça lui fait comme une voile et il part… explique Jérémie Villet, à l’affût dans le plus grand silence derrière son téléobjectif bien dissimulé. C’est beau avec le rouge et le bleu. C’est parfait, exactement comme j’aime, tout blanc. On dirait vraiment une peinture."

"Le tétras lyre est un peu notre ours polaire ou notre pingouin à nous, rappelle-t-il en ces temps de réchauffement climatique et de pression humaine sur les espèces sauvages. Ce sont des animaux qui disparaissent et on ne s’en rend pas vraiment compte…" alerte ce fils d’agriculteurs, né dans une ferme au milieu des champs dans les Yvelines, à qui les équipes de Laurent Delahousse avaient déjà rendu visite à l’hiver 2020 dans les Alpes, tout occupé à photographier le lapin blanc...



> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".