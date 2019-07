VIDEO. Comment les chiens policiers sont formés en France

Narco intégrera un jour une unité de police. Il va être formé à la défense, à la détection ou encore au pistage dans le centre canin de Cannes-Écluse.

Un entraînement strict

Pour ce faire, le chien est par exemple mis en situation de face à face avec un homme armé. Recueilli dès son plus jeune âge, Narco a passé plusieurs tests. Maintenant âgé d'un an et demi, il suit un entraînement très rigoureux, ponctué de récompenses. "Ça va être énormément de caresses, ça va être l'intonation, le chien est super sensible à l'intonation", explique Coralie, maître chien en formation.

En plus des entrainements où le chien est seul, le centre organise des mises en situation groupées. "Là du fait qu'ils travaillent tous ensemble, ça fait une émulation collective et on peut aller un petit plus loin", décrit Yann, moniteur.

Tisser des liens forts

Au-delà de la formation, c'est le lien entre le maitre et son chien qui forge les meilleurs binômes. Tiffany, maître chien en formation, revient par exemple sur la rencontre avec Maïko, un chien qu'elle forme. Elle évoque une "alchimie". "On s'est très vite rapproché", se souviet-elle.

Aujourd'hui, plus de 600 chiens policiers sont déployés sur le territoire français.