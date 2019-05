VIDEO. Au Portugal, des vaches domestiques retrouvent leur état sauvage

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Les vaches domestiques peuvent retrouver leur état sauvage. La preuve a été faite à la Réserve de Faia Brava au Portugal. Ici, des vaches de quatre races différentes vivent en liberté et gambadent sur une surface de 1000 hectares. Et en seulement quelques années, les chercheurs ont constaté que les mammifères ont été "dé-domestiqués". "On voit que d'une génération à l'autre, ils sont en train de changer leur comportement. Ils redeviennent de vrais animaux sauvages", explique Ronald Goderie, docteur en Écologie.

Un ré-ensauvagement

L'objectif de ce retour à l'état sauvage est que ces vaches se reproduisent et donnent naissance à un animal proche de l'auroch, ancêtre des bovins domestiques. Ce grand mammifère a joué un rôle crucial dans les écosystèmes européens. Selon les scientifiques, il y aurait eu plusieurs milliers de troupeaux d'aurochs dispersés sur le continent avant que l'espèce ne disparaisse au 17ème siècle. Ronald Goderie espère réintroduire cet "ancêtre" pour qu'il puisse se régénérer naturellement dans notre environnement actuel. Malheureusement, il faut s'armer de patience avant d'obtenir des résultats : le projet devrait encore durer une vingtaine d'années.