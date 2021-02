VIDEO. Sénégal : les courses de pigeons voyageurs font fureur

Au fin fond du Sénégal, près de la frontière avec la Guinée et le Mali, à Kédougou, près de 550 pigeons voyageurs sont prêts à être lâchés au petit matin. Ils portent chacun une bague pour signifier à qui ils appartiennent : en tout, il y a plus de 80 propriétaires en lice. Au top départ, une nuée de pigeons marque le début de la course la plus importante de l’année. Tous les amateurs du Sénégal rêvent de gagner cette compétition organisée par la jeune fédération colombophile sénégalaise. Ces pigeons doivent traverser le pays jusqu’à Dakar, à travers les vents chauds et en évitant les rapaces. Ils parcourent plus de 620 kilomètres.

Une pratique qui se développe au Sénégal

"Beaucoup de personnes ne savent pas que le pigeon est très intelligent", remarque Amadou Souare, le colombophile qui a gagné le plus de courses. La veille du grand jour, les concurrents arrivent des quatre coins de la région de Dakar avec leur champion. La colombophilie était beaucoup pratiquée en Europe, avant de tomber en désuétude. Au Sénégal, c’est tout le contraire, et beaucoup souhaitent se lancer. Le pigeon vainqueur de la course a volé à 60 km/h de moyenne pendant 11 heures et six minutes.

