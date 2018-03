Des vétérinaires se relaient 24h/24 pour tenter de sauver le dernier rhinocéros blanc du Nord

Sudan est le dernier rhinocéros blanc du Nord mâle de la planète et il est gravement malade. À 45 ans, une de ses pattes est infectée. Dans la réserve kényane où il vit, des vétérinaires lui apportent des soins 24h/24 et se disent "très inquiets pour lui". Visée par le braconnage, cette sous-espèce de rhinocéros blanc a disparu à l'état sauvage, selon l’IUCN.

Dernier espoir : la fécondation in vitro

Sa fille Najin et sa petite-fille Fatu sont les seuls autres survivants connus mais aucun des trois n'est capable de procréer naturellement, ce qui remet en cause la survie de l'espèce. Son seul espoir, pour les scientifiques, est la fécondation in vitro. "Nous devons développer des techniques pour retirer les ovocytes des deux femelles restantes, les féconder avec du sperme stocké. (…) Nous créerons un embryon puis nous le congèlerons et nous le conserverons, et nous trouverons un moyen de réintroduire cet embryon dans une mère porteuse rhinocéros blanc du Sud." explique Richard Vigne, le directeur de la réserve Ol Pejeta. Une telle opération serait une première sur des rhinocéros.