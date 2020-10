Découverte : initiation à l'ornithologie dans la Somme

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Jusqu'au 1er novembre, le parc du Marquenterre, à Saint-Quentin-en-Tourmont (Somme), organise une visite guidée chaque matin avant son ouverture. Objectif : observer le ballet auquel s'adonnent les oiseaux. France Télévisions a pu se joindre au groupe, apercevant ainsi des grues cendrées. Un phénomène rare, dont se réjouissent les guides présents. "Les grues cendrées ont une voie de migration transversale à travers la France ; c'est un couloir de migration d'à peu près 350 kilomètres de large. Chez nous, on n'est pas concernés", explique l'ornithologue Philippe Carruette.

Des oiseaux pour la plupart de passage, qui repartiront vers le Sud

La migration n'est pas une science exacte. D'habitude, vers la fin du mois d'octobre, ce sont surtout de plus petites espèces qui sont observables sur le site. Des oiseaux pour la plupart de passage, qui repartiront vers le Sud, à la recherche de nourriture et de températures plus clémentes. Le groupe que France Télévisions a suivi a notamment pu observer des foulques, des spatules, un héron, et des oies cendrées.







Le JT

Les autres sujets du JT