Protection de l'enfance : l'hébergement des jeunes relevant de l'aide sociale à l'enfance désormais mieux encadré

Des mesures pour éviter que les mineurs d'au moins 16 ans et les jeunes majeurs de moins de 21 ans relevant de l'aide sociale à l'enfance (ASE) ne soient hébergés dans des hôtels. Ces derniers pourront désormais être mis à l'abri dans une structure d'hébergement dite de "jeunesse" pour une durée limitée, selon publié dimanche 18 février au Journal officiel.

Cet hébergement sera possible dans une structure telle qu'"un centre de vacances ou relevant du régime de la déclaration, mais uniquement dans une situation d'urgence, et jamais plus de deux mois", a détaillé le ministère chargé de l'Enfance, de la Jeunesse et des Familles, dans un communiqué. L'accueil exigera par ailleurs "une surveillance de nuit comme de jour au sein de la structure", avec un "professionnel formé".

Ce décret a pour ambition de palier l'interdiction en vigueur depuis le 1er février d'un hébergement d'urgence dans le parc hôtelier. Mais cette interdiction est jugée difficilement applicable, car plusieurs des structures d'accueil mises en place par les conseils départementaux sont débordées.

Deux autres textes viennent étoffer ce dispositif législatifs. Ils sont censés faciliter la proposition d'un parrain ou d'un mentor pour l'enfant accueilli à l'Aide sociale à l'enfance. Pour la ministre de l'Enfance, Sarah El Haïry, "la publication de ces trois décrets marque un jalon essentiel dans l'application de la loi du 7 février 2022 et pour la sécurité et l'épanouissement des enfants et jeunes adultes protégés".