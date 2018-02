Maltraitance : Thierry Beccaro témoigne

France 2 a recueilli le témoignage Thierry Beccaro, qui a écrit un livre sur les violences physiques qu'il a subies durant son enfance. Dans ce livre, l'animateur, qui a attendu 60 ans pour se confier, raconte son enfance sous les coups de son père. Il grandit entre une mère militaire et un père jaloux qui frappe quand il a bu. "Quand, il rentrait, je ne comprenais pas ce qu'il m'arrivait. Ça tombait comme à Gravelotte comme on dit. Pourtant c'était un mec drôle, généreux, qui aurait donné sa chemise, mais de temps en temps, dès qu'il avait basculé, souvent à cause de l'alcool, tout à coup je me prenais une raclée pour n'importe qu'elle prétexte", confie-t-il.

La scène du fusil

L'année de ses 17 ans, la famille frôle le drame. Après une dispute qui tourne mal, son père menace sa mère avec un fusil. "Un jour après avoir entendu un bruit de cavalcade, je sors de ma chambre et d'un coup je vois mon père qui tient un fusil dans sa main et qui cherche ma mère. Quand on est enfant, c'est une scène à laquelle on n’imagine pas assister." Longtemps, Thierry Beccaro a cherché à comprendre les raisons de cette violence, et il l'a comprise. "Cette douleur, je l'ai transformée et je la mets au service des gens qui en aurait besoin", assure-t-il.

