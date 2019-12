VIDEO. Tuto : Comment faire un Noël plus écolo ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Julien Vidal, Florent Ladeyn, Julie Bernier et Maël Coutand livrent leurs astuces pour faire un Noël plus écolo. Par exemple, pour la cuisine, le chef Florent Ladeyn veut montrer qu'il est possible de faire un repas festif en utilisant des "produits vertueux".

Concernant les cadeaux, il est possible de se tourner vers des cadeaux locaux avec des "marques éthiques et responsables". Julien Vidal et Maël Coutand préfèrent également des emballages cadeaux en tissu aux traditionnels papiers cadeaux. "Tu les déchires, tu les jettes directement", pointe Maël Coutand avant d'ajouter : "C'est des quantités astronomiques."

Enfin, pour limiter le surplus de cadeaux, Julien Vidal et Maël Coutand conseillent de procéder par tirage au sort afin de choisir une seule personne à qui offrir un cadeau. "Plutôt que d'offrir plein de cadeaux à tout le monde, tu tires une seule personne au sort dans ta famille et tu lui offres un seul cadeau", développe Maël Coutand.