VIDEO. Trois façons originales de visiter l\'Espagne loin des sites touristiques

1 Le chemin du Roi

Située dans le parc national des Ardales dans le sud de l'Espagne, cette randonnée est réservée aux plus téméraires. Son chemin borde des précipices vertigineux. Connu pour sa dangerosité, le sentier a même été fermé en 2001 à la suite du décès de cinq personnes. Après 5,5 millions d'euros d’investissement et de nombreux travaux de sécurisation, il a rouvert ses portes au public en 2015. Creusé dans la roche, le parcours longe les gorges d'El Chorro où coule la rivière Guadalhorce. L'accès est limité à 600 personnes par jour et le port d'un casque est obligatoire.

2 L'EuroVélo 8

Aussi appelée la Véloroute de la Méditerranée, cette piste cyclable longe la côté est de l'Espagne. Cette voie déjà partiellement praticable sera achevée courant 2020. Sur cette route traversant quatre régions, de nombreux sites sont inscrits au patrimoine de l'UNESCO. Cette piste cyclable remarquable poursuit ensuite son tracé vers l'Europe de l'Est jusqu'à Chypre.

3 Le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle

C'est l'un des trois grands paysages de chrétienté avec Rome et Jérusalem. La grande majorité des personnes complètent le parcours à pied. L'intégrité du tracé espagnol est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.