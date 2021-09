J'ai déjà reçu des messages d'étudiants qui me disaient : "J'ai pris l'habitude de me coucher tôt parce que le soir je ne mange pas et du coup, j'ai faim, donc je me couche tôt pour ne pas ressentir la faim."

En avril 2020, pendant le confinement, Marina a commencé à poster ses recettes sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, elle propose des menus faciles et rapides, avec une promesse : un repas pour seulement 1 euro par personne. "On a tous en tête, je pense, ces images des files d'étudiants qui attendaient des distributions alimentaires et c'est quand même une image qui est dramatique, en fait, quand on sait qu'on est dans un des pays les plus riches du monde", estime Marina. En partageant ses recettes, Marina avait aussi envie de proposer un outil pour alléger les étudiants de la charge liée aux repas, notamment au niveau du temps que cela peut prendre.

Vers plus de soutien ?

Étudiante en psychologie, Marina a fait un décrochage scolaire pendant le premier confinement. "J'ai arrêté les études et à ce moment-là, le fait en plus d'être confinée, comme beaucoup de gens, je me suis mise à cuisiner plus. Et donc, je m'étais créé un premier compte Instagram où je partageais des recettes", raconte-t-elle. À l'époque, son compte rencontre un succès inattendu et la pousse à continuer pendant quelques mois. "Le succès qu'a eu mon compte ne fait que montrer à quel point il y a un problème à ce niveau-là et un problème auquel, pour l'instant, il n'y a pas assez de solutions satisfaisantes qui sont apportées", déplore Marina. En janvier 2021, tous les étudiants ont pu bénéficier de repas à 1 euro mais ce dispositif n'a pas été renouvelé pour la rentrée 2021-2022.

Marina a décidé de reprendre ses études pour se former à la diététique et à la nutrition.